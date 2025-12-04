Adresár spoločností
Priemerné Manažér softvérového inžinierstva celkové odmeňovanie in United States v Certify sa pohybuje od $182K do $259K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Certify. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$207K - $245K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$182K$207K$245K$259K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Certify?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Certify in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $258,750. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Certify pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in United States je $182,250.

Ďalšie zdroje

