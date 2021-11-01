Adresár Spoločností
Certify Platy

Platový rozsah Certify sa pohybuje od $51,618 v celkovej kompenzácii ročne pre Prevádzkové operácie zákazníckeho servisu na spodnom konci do $252,461 pre Predaj na hornom konci.

$160K

Softvérový inžinier
Median $97.7K
Produktový manažér
Median $170K
Obchodný analytik
$121K

Zákaznícky servis
$51.7K
Prevádzkové operácie zákazníckeho servisu
$51.6K
Dátový vedec
$159K
Marketingové operácie
$99.5K
Produktový dizajnér
$106K
Predaj
$252K
Manažér softvérového inžinierstva
$226K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Certify je Predaj at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $252,461. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Certify je $113,063.

Ďalšie zdroje