Certarus
Certarus Dátový analytik Platy

Priemerné Dátový analytik celkové odmeňovanie in Canada v Certarus sa pohybuje od CA$93.1K do CA$132K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Certarus. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$76.3K - $86.8K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
$67.4K$76.3K$86.8K$95.8K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Certarus?

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový analytik v Certarus in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$132,339. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Certarus pre pozíciu Dátový analytik in Canada je CA$93,086.

