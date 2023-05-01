Adresár Spoločností
Certa
Certa Platy

Platový rozsah Certa sa pohybuje od $17,488 v celkovej kompenzácii ročne pre Manažér softvérového inžinierstva na spodnom konci do $144,720 pre Projektový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Certa. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Softvérový inžinier
Median $39.6K
Ľudské zdroje
$19.4K
Projektový manažér
$145K

Manažér softvérového inžinierstva
$17.5K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Certa est Projektový manažér at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $144,720. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Certa est de $29,530.

