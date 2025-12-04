Adresár spoločností
CERN
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Administratívny asistent

  • Všetky platy Administratívny asistent

CERN Administratívny asistent Platy

Priemerné Administratívny asistent celkové odmeňovanie in Switzerland v CERN sa pohybuje od CHF 33.2K do CHF 46.2K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CERN. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$43.9K - $51.7K
Switzerland
Bežný rozsah
Možný rozsah
$41K$43.9K$51.7K$57.1K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Administratívny asistent príspevkovs v spoločnosti CERN na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v CERN?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Administratívny asistent ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Administratívny asistent v CERN in Switzerland predstavuje ročnú celkovú odmenu CHF 46,188. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CERN pre pozíciu Administratívny asistent in Switzerland je CHF 33,161.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre CERN

Súvisiace spoločnosti

  • Uber
  • Flipkart
  • Netflix
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cern/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.