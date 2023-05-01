Adresár Spoločností
Ceribell
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Ceribell Platy

Platový rozsah Ceribell sa pohybuje od $111,720 v celkovej kompenzácii ročne pre Ľudské zdroje na spodnom konci do $401,849 pre Softvérový inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ceribell. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Manažér dátovej vedy
$248K
Ľudské zdroje
$112K
Produktový manažér
$226K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Personálny nábor
$139K
Softvérový inžinier
$402K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Ceribell je Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $401,849. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Ceribell je $225,623.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Ceribell

Súvisiace spoločnosti

  • Pinterest
  • Lyft
  • Airbnb
  • Intuit
  • Spotify
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje