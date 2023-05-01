Adresár Spoločností
Ceres
Ceres Platy

Platový rozsah Ceres sa pohybuje od $52,260 v celkovej kompenzácii ročne pre Biomedicínsky inžinier na spodnom konci do $179,100 pre Softvérový inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ceres. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Biomedicínsky inžinier
$52.3K
Dátový vedec
$65.2K
Softvérový inžinier
$179K

FAQ

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Ceres is Softvérový inžinier at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $179,100. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Ceres is $65,162.

