Adresár spoločností
Cerence
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Technický programový manažér

  • Všetky platy Technický programový manažér

Cerence Technický programový manažér Platy

Mediánový Technický programový manažér kompenzačný balík in Canada v Cerence dosahuje CA$121K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cerence. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Mediánový balík
company icon
Cerence
Senior Project Manager
Montreal, QC, Canada
Celkom za rok
$87.7K
Úroveň
-
Základný plat
$87.7K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
13 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Cerence?
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Technický programový manažér ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Technický programový manažér v Cerence in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$144,701. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cerence pre pozíciu Technický programový manažér in Canada je CA$115,726.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Cerence

Súvisiace spoločnosti

  • AECOM
  • Cerner
  • EPAM Systems
  • General Motors
  • Rakuten
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cerence/salaries/technical-program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.