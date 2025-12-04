Adresár spoločností
Cerence
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažér softvérového inžinierstva

  • Všetky platy Manažér softvérového inžinierstva

Cerence Manažér softvérového inžinierstva Platy

Priemerné Manažér softvérového inžinierstva celkové odmeňovanie in Belgium v Cerence sa pohybuje od €84.3K do €117K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cerence. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$104K - $123K
Belgium
Bežný rozsah
Možný rozsah
$97.2K$104K$123K$135K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Cerence?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Cerence in Belgium predstavuje ročnú celkovú odmenu €117,420. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cerence pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in Belgium je €84,302.

Ďalšie zdroje

