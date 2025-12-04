Adresár spoločností
Cerence
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Programový manažér

  • Všetky platy Programový manažér

Cerence Programový manažér Platy

Priemerné Programový manažér celkové odmeňovanie in Taiwan v Cerence sa pohybuje od NT$1.67M do NT$2.28M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cerence. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$58.4K - $70.5K
Taiwan
Bežný rozsah
Možný rozsah
$54.5K$58.4K$70.5K$74.4K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Programový manažér príspevkovs v spoločnosti Cerence na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Cerence?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Programový manažér ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Programový manažér v Cerence in Taiwan predstavuje ročnú celkovú odmenu NT$2,278,250. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cerence pre pozíciu Programový manažér in Taiwan je NT$1,669,407.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Cerence

Súvisiace spoločnosti

  • AECOM
  • Cerner
  • EPAM Systems
  • General Motors
  • Rakuten
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cerence/salaries/program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.