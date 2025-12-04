Adresár spoločností
Cerence
Cerence Dátový vedec Platy

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cerence. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$101K - $118K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
$93.6K$101K$118K$131K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Cerence?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Cerence in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$181,038. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cerence pre pozíciu Dátový vedec in Canada je CA$129,313.

