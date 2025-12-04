Adresár spoločností
Cerebras Systems
Cerebras Systems Architekt riešení Platy

Priemerné Architekt riešení celkové odmeňovanie in United States v Cerebras Systems sa pohybuje od $490K do $714K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cerebras Systems. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$563K - $641K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$490K$563K$641K$714K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Cerebras Systems podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Architekt riešení v Cerebras Systems in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $713,900. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cerebras Systems pre pozíciu Architekt riešení in United States je $490,050.

