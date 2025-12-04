Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Cerebras Systems sa pohybuje od $193K za year pre L2 do $295K za year pre L12. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $305K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cerebras Systems. Posledná aktualizácia: 12/4/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L2
$193K
$168K
$25.8K
$0
L3
$153K
$153K
$0
$0
L4
$201K
$176K
$25K
$0
L5
$362K
$232K
$130K
$0
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Cerebras Systems podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
