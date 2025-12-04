Adresár spoločností
Cerberus Capital Management
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažérsky konzultant

  • Všetky platy Manažérsky konzultant

Cerberus Capital Management Manažérsky konzultant Platy

Priemerné Manažérsky konzultant celkové odmeňovanie in United States v Cerberus Capital Management sa pohybuje od $201K do $287K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cerberus Capital Management. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$230K - $270K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$201K$230K$270K$287K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Manažérsky konzultant príspevkovs v spoločnosti Cerberus Capital Management na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Cerberus Capital Management?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Manažérsky konzultant ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažérsky konzultant v Cerberus Capital Management in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $286,650. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cerberus Capital Management pre pozíciu Manažérsky konzultant in United States je $200,900.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Cerberus Capital Management

Súvisiace spoločnosti

  • Tesla
  • DoorDash
  • Uber
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cerberus-capital-management/salaries/management-consultant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.