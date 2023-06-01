Adresár Spoločností
Cerberus Capital Management
Cerberus Capital Management Platy

Platový rozsah Cerberus Capital Management sa pohybuje od $78,400 v celkovej kompenzácii ročne pre Personálny nábor na spodnom konci do $342,465 pre Rizikový kapitálový investor na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Cerberus Capital Management. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Účtovník
$151K
Dátový vedec
$164K
Ľudské zdroje
$111K

Manažérsky konzultant
$250K
Personálny nábor
$78.4K
Softvérový inžinier
$265K
Rizikový kapitálový investor
$342K
FAQ

