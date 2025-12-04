Adresár spoločností
Ceragon Networks
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Ceragon Networks Softvérový inžinier Platy

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ceragon Networks. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$29.7K - $34.5K
Romania
Bežný rozsah
Možný rozsah
$26.2K$29.7K$34.5K$38K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 1 ďalších Softvérový inžinier príspevkov v spoločnosti Ceragon Networks na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Ceragon Networks?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Ceragon Networks in Romania predstavuje ročnú celkovú odmenu RON 167,106. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ceragon Networks pre pozíciu Softvérový inžinier in Romania je RON 115,149.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Ceragon Networks

Súvisiace spoločnosti

  • Spotify
  • Dropbox
  • Square
  • Airbnb
  • Coinbase
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ceragon-networks/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.