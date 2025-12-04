Adresár spoločností
Ceragon Networks
Ceragon Networks Projektový manažér Platy

Priemerné Projektový manažér celkové odmeňovanie in Israel v Ceragon Networks sa pohybuje od ₪333K do ₪463K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ceragon Networks. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$106K - $125K
Israel
Bežný rozsah
Možný rozsah
$98.9K$106K$125K$138K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Ceragon Networks?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Projektový manažér v Ceragon Networks in Israel predstavuje ročnú celkovú odmenu ₪463,362. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ceragon Networks pre pozíciu Projektový manažér in Israel je ₪332,670.

