Ceragon Networks
Ceragon Networks Mechanický inžinier Platy

Priemerné Mechanický inžinier celkové odmeňovanie in Israel v Ceragon Networks sa pohybuje od ₪202K do ₪294K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ceragon Networks. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$68.3K - $79.3K
Israel
Bežný rozsah
Možný rozsah
$60.2K$68.3K$79.3K$87.4K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Ceragon Networks?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Mechanický inžinier v Ceragon Networks in Israel predstavuje ročnú celkovú odmenu ₪293,782. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ceragon Networks pre pozíciu Mechanický inžinier in Israel je ₪202,438.

