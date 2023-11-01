Adresár Spoločností
Ceragon Networks
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Ceragon Networks Platy

Platový rozsah Ceragon Networks sa pohybuje od $54,380 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $115,407 pre Projektový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ceragon Networks. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Elektrotechnický inžinier
$108K
Hardvérový inžinier
$109K
Projektový manažér
$115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Softvérový inžinier
$54.4K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Ceragon Networks ialah Projektový manažér at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $115,407. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Ceragon Networks ialah $108,886.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Ceragon Networks

Súvisiace spoločnosti

  • PayPal
  • DoorDash
  • Dropbox
  • Netflix
  • Google
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje