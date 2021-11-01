Adresár Spoločností
Cepheid Platy

Platový rozsah Cepheid sa pohybuje od $68,340 v celkovej kompenzácii ročne pre Zákaznícky servis na spodnom konci do $196,015 pre Manažér programu na hornom konci.

$160K

Strojný inžinier
Median $140K
Softvérový inžinier
Median $144K
Účtovník
$147K

Biomedicínsky inžinier
$194K
Chemický inžinier
$131K

Procesný inžinier

Zákaznícky servis
$68.3K
Dátový vedec
$151K
Finančný analytik
$147K
Hardvérový inžinier
$171K
Marketingové operácie
$112K
Produktový manažér
$163K
Manažér programu
$196K
Projektový manažér
$168K
Prevádzkové príjmy
$181K
Technický manažér programu
$171K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


