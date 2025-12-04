Adresár spoločností
Centrica
Centrica Produktový manažér Platy

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Centrica. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$77.8K - $94K
United Kingdom
Bežný rozsah
Možný rozsah
$72.6K$77.8K$94K$99.1K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Centrica?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Centrica in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £73,753. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Centrica pre pozíciu Produktový manažér in United Kingdom je £54,043.

Ďalšie zdroje

