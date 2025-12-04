Adresár spoločností
Centrica
Centrica Elektrotechnický inžinier Platy

Priemerné Elektrotechnický inžinier celkové odmeňovanie in Belgium v Centrica sa pohybuje od €47.1K do €68.6K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Centrica. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$62.5K - $71.2K
Belgium
Bežný rozsah
Možný rozsah
$54.4K$62.5K$71.2K$79.3K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Centrica?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Elektrotechnický inžinier v Centrica in Belgium predstavuje ročnú celkovú odmenu €68,648. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Centrica pre pozíciu Elektrotechnický inžinier in Belgium je €47,123.

Ďalšie zdroje

