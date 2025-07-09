Adresár Spoločností
Centrica
Centrica Platy

Platový rozsah Centrica sa pohybuje od $38,420 v celkovej kompenzácii ročne pre Zákaznícky servis na spodnom konci do $117,761 pre Produktový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Centrica. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $103K
Administratívny asistent
$38.7K
Zákaznícky servis
$38.4K

Elektrotechnický inžinier
$66.8K
Produktový manažér
$118K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

La compensació total anual mediana informada a Centrica és de $66,842.

