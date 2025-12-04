Adresár spoločností
Centric Software
Centric Software Predaj Platy

Priemerné Predaj celkové odmeňovanie in Ireland v Centric Software sa pohybuje od €121K do €173K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Centric Software. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$160K - $188K
Ireland
Bežný rozsah
Možný rozsah
$140K$160K$188K$200K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Predaj v Centric Software in Ireland predstavuje ročnú celkovú odmenu €172,916. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Centric Software pre pozíciu Predaj in Ireland je €121,189.

