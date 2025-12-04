Adresár spoločností
Centric Software
  • Platy
  • Produktový dizajnér

  • Všetky platy Produktový dizajnér

Centric Software Produktový dizajnér Platy

Mediánový Produktový dizajnér kompenzačný balík in United States v Centric Software dosahuje $150K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Centric Software. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Mediánový balík
company icon
Centric Software
UX Designer
Campbell, CA
Celkom za rok
$150K
Úroveň
-
Základný plat
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Centric Software?
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Prispieť

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový dizajnér v Centric Software in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $195,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Centric Software pre pozíciu Produktový dizajnér in United States je $150,000.

Ďalšie zdroje

