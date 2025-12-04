Adresár spoločností
Centre for Development of Telematics
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažér softvérového inžinierstva

  • Všetky platy Manažér softvérového inžinierstva

Centre for Development of Telematics Manažér softvérového inžinierstva Platy

Priemerné Manažér softvérového inžinierstva celkové odmeňovanie in India v Centre for Development of Telematics sa pohybuje od ₹3.48M do ₹4.87M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Centre for Development of Telematics. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$42.9K - $51.9K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
$39.6K$42.9K$51.9K$55.3K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Manažér softvérového inžinierstva príspevkovs v spoločnosti Centre for Development of Telematics na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Centre for Development of Telematics?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Manažér softvérového inžinierstva ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Centre for Development of Telematics in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹4,868,539. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Centre for Development of Telematics pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in India je ₹3,483,523.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Centre for Development of Telematics

Súvisiace spoločnosti

  • Square
  • LinkedIn
  • Spotify
  • Stripe
  • Snap
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/centre-for-development-of-telematics/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.