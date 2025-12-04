Adresár spoločností
Centre for Development of Advanced Computing Hardvérový inžinier Platy

Priemerné Hardvérový inžinier celkové odmeňovanie in India v Centre for Development of Advanced Computing sa pohybuje od ₹991K do ₹1.39M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Centre for Development of Advanced Computing. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$12.2K - $14.2K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
$11.3K$12.2K$14.2K$15.8K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Centre for Development of Advanced Computing?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Hardvérový inžinier v Centre for Development of Advanced Computing in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹1,387,761. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Centre for Development of Advanced Computing pre pozíciu Hardvérový inžinier in India je ₹991,258.

