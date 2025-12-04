Adresár spoločností
CentralSquare Technologies
Priemerné Architekt riešení celkové odmeňovanie in United States v CentralSquare Technologies sa pohybuje od $147K do $206K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CentralSquare Technologies. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$159K - $185K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$147K$159K$185K$206K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v CentralSquare Technologies?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Architekt riešení v CentralSquare Technologies in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $205,870. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CentralSquare Technologies pre pozíciu Architekt riešení in United States je $147,050.

