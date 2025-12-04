Adresár spoločností
CentralSquare Technologies
CentralSquare Technologies Analytik kybernetickej bezpečnosti Platy

Priemerné Analytik kybernetickej bezpečnosti celkové odmeňovanie v CentralSquare Technologies sa pohybuje od $79.7K do $113K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CentralSquare Technologies. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$90.2K - $103K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$79.7K$90.2K$103K$113K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v CentralSquare Technologies?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Analytik kybernetickej bezpečnosti v CentralSquare Technologies predstavuje ročnú celkovú odmenu $113,280. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CentralSquare Technologies pre pozíciu Analytik kybernetickej bezpečnosti je $79,680.

Ďalšie zdroje

