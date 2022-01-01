CentralSquare Technologies Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah CentralSquare Technologies sa pohybuje od $50,388 v celkovej kompenzácii ročne pre Technický writer na spodnom konci do $172,135 pre Architekt riešení na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov CentralSquare Technologies. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $90.2K

Full-stack softvérový inžinier

Spokojnosť zákazníkov
$99.5K
Dátový vedec
$102K

Prevádzkové príjmy
$111K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$96.5K
Architekt riešení
$172K
Technický writer
$50.4K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в CentralSquare Technologies, — это Architekt riešení at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $172,135. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в CentralSquare Technologies, составляет $99,495.

