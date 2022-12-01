Adresár spoločností
Centiro
Platy Centiro sa pohybujú od $7,468 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $11,831 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Centiro. Posledná aktualizácia: 11/21/2025

Dátový vedec
$11.8K
Softvérový inžinier
$7.5K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Centiro predstavuje Dátový vedec at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $11,831. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Centiro je $9,649.

