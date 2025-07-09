Adresár spoločností
Centific
Centific Platy

Platy Centific sa pohybujú od $50,250 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Ľudské zdroje na spodnej hranici až po $287,430 pre Manažér programov na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Centific. Posledná aktualizácia: 9/10/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $70K

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový vedec
Median $95K
Zákaznícky servis
$68.6K

Ľudské zdroje
$50.3K
Informačný technológ (IT)
$68.6K
Manažér programov
$287K
Manažér technických programov
$80.1K
Často kladené otázky

Die bestbezahlte Position bei Centific ist Manažér programov at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $287,430. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Centific beträgt $70,000.

