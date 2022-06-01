Adresár spoločností
Centerfield
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Centerfield Platy

Platy Centerfield sa pohybujú od $58,531 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $248,750 pre Marketing na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Centerfield. Posledná aktualizácia: 9/10/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Dátový vedec
$122K
Marketing
$249K
Produktový dizajnér
$58.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Predaj
$151K
Softvérový inžinier
$101K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Centerfield predstavuje Marketing at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $248,750. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Centerfield je $121,605.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Centerfield

Súvisiace spoločnosti

  • InMobi
  • Sidecar
  • Turing
  • Clutch
  • Epsilon
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje