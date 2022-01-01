Adresár spoločností
Censys
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Censys Platy

Platy Censys sa pohybujú od $122,400 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Nábor zamestnancov na spodnej hranici až po $289,100 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Censys. Posledná aktualizácia: 9/10/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Produktový manažér
$289K
Nábor zamestnancov
$122K
Softvérový inžinier
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Censys最高薪職位是Produktový manažér at the Common Range Average level，年度總薪酬為$289,100。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Censys年度總薪酬中位數為$198,716。

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Censys

Súvisiace spoločnosti

  • Riverbed Technology
  • Infoblox
  • Lookout
  • Swimlane
  • ExtraHop
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje