Adresár spoločností
Cengage
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažér softvérového inžinierstva

  • Všetky platy Manažér softvérového inžinierstva

Cengage Manažér softvérového inžinierstva Platy

Mediánový Manažér softvérového inžinierstva kompenzačný balík in United States v Cengage dosahuje $180K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cengage. Posledná aktualizácia: 10/29/2025

Mediánový balík
company icon
Cengage
Software Engineering Manager
Raleigh, NC
Celkom za rok
$180K
Úroveň
-
Základný plat
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$20K
Roky v spoločnosti
5 Roky
Roky skúseností
16 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Cengage?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Manažér softvérového inžinierstva ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Cengage in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $220,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cengage pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in United States je $160,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Cengage

Súvisiace spoločnosti

  • Airbnb
  • Facebook
  • Square
  • Databricks
  • Spotify
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje