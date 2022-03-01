Adresár spoločností
Celigo
Celigo Platy

Platy Celigo sa pohybujú od $22,783 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Marketingové operácie na spodnej hranici až po $207,000 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Celigo. Posledná aktualizácia: 9/10/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $29.5K

Backend softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $207K
Obchodný rozvoj
$73.6K

Úspech zákazníka
$98.3K
Manažérsky konzultant
$122K
Marketing
$201K
Marketingové operácie
$22.8K
Produktový dizajnér
$62.1K
Architekt riešení
$59.3K
Manažér technických programov
$98K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Celigo predstavuje Produktový manažér s ročnou celkovou odmenou $207,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Celigo je $85,815.

