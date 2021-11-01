Adresár spoločností
Cedar
Cedar Platy

Platy Cedar sa pohybujú od $121,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový manažér na spodnej hranici až po $235,000 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Cedar. Posledná aktualizácia: 9/10/2025

$160K

Softvérový inžinier
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Full-Stack softvérový inžinier

Manažér softvérového inžinierstva
Median $235K
Dátový vedec
Median $150K

Produktový manažér
Median $121K
Nábor zamestnancov
Median $145K
Ľudské zdroje
$149K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$158K
Architekt riešení
Median $229K
UX výskumník
$124K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Cedar predstavuje Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou odmenou $235,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cedar je $150,000.

