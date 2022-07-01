Adresár spoločností
Cedar Gate Technologies
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Cedar Gate Technologies Platy

Platy Cedar Gate Technologies sa pohybujú od $2,665 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Manažér technických programov na spodnej hranici až po $162,185 pre Projektový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Cedar Gate Technologies. Posledná aktualizácia: 9/10/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Dátový vedec
$90.5K
Projektový manažér
$162K
Softvérový inžinier
$5.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Manažér technických programov
$2.7K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

The highest paying role reported at Cedar Gate Technologies is Projektový manažér at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $162,185. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cedar Gate Technologies is $48,067.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Cedar Gate Technologies

Súvisiace spoločnosti

  • Square
  • Airbnb
  • Netflix
  • Google
  • DoorDash
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje