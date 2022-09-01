Stiahnuť aplikáciu
Zmeniť
Prihlásiť sa
Registrovať sa
Všetky údaje
Podľa lokality
Podľa spoločnosti
Podľa pozície
Kalkulačka platov
Grafické vizualizácie
Overené platy
Stáže
Podpora vyjednávania
Porovnať benefity
Kto prijíma
Platová správa 2024
Najlepšie platiacé spoločnosti
Integrovať
Blog
Pre médiá
Google
Softvérový inžinier
Produktový manažér
Oblasť New Jorku
Dátový vedec
Preskúmať podľa rôznych pozícií
Levels FYI Logo
Platy
📂 Všetky údaje
🌎 Podľa lokality
🏢 Podľa spoločnosti
🖋 Podľa pozície
🏭️ Podľa odvetvia
📍 Mapa platov
📈 Grafické vizualizácie
🔥 Percentily v reálnom čase
🎓 Stáže
❣️ Porovnať benefity
🎬 Platová správa 2024
🏆 Najlepšie platiacé spoločnosti
💸 Vypočítať náklady na stretnutie
#️⃣ Kalkulačka platov
Prispieť
Pridať plat
Pridať benefity spoločnosti
Pridať mapovanie úrovní
Pracovné pozície
Služby
Služby pre kandidátov
💵 Koučing vyjednávania
📄 Kontrola životopisu
🎁 Darovať kontrolu životopisu
Pre zamestnávateľov
Interaktívne ponuky
Percentily v reálnom čase 🔥
Benchmarking odmeňovania
Levels.fyi API
Pre akademický výskum
Dataset odmeňovania
Komunita
Stiahnuť aplikáciu
← Adresár spoločností
CCC Intelligent Solutions
Pracujete tu?
Registrujte svoju spoločnosť
Prehľad
Platy
Benefity
Pozície
Nové
Chat
CCC Intelligent Solutions Benefity
Pridať benefity
Porovnať
Poistenie, zdravie a wellness
Health Insurance
Vision Insurance
Dental Insurance
Gym / Wellness Reimbursement
PTO (Vacation / Personal Days)
Maternity Leave
Paternity Leave
Domov
Adoption Assistance
Finančné a dôchodkové
401k
Výhody a zľavy
Tuition Reimbursement
Zobraziť údaje ako tabuľku
CCC Intelligent Solutions Výhody a benefity
Benefit
Popis
Health Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Gym / Wellness Reimbursement
Offered by employer
401k
Offered by employer
Tuition Reimbursement
Offered by employer
Adoption Assistance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Odporúčané pozície
Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre CCC Intelligent Solutions
Súvisiace spoločnosti
Amazon
DoorDash
Lyft
Flipkart
LinkedIn
Zobraziť všetky spoločnosti ➜
Ďalšie zdroje
Ročný report platov
Vypočítať celkovú odmenu