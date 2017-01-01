Adresár spoločností
Castalia
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
Hlavné poznatky
  • Prispejte niečím jedinečným o spoločnosti Castalia, čo môže byť užitočné pre ostatných (napr. tipy k pohovoru, výber tímov, jedinečná kultúra atď).
    • O spoločnosti

    Castalia is a global strategic advisory firm focused on infrastructure, resource, and policy challenges. The company provides sustainable solutions by leveraging smart thinking and analytical rigor.

    castalia-advisors.com
    Webstránka
    1980
    Rok založenia
    30
    Počet zamestnancov
    $1M-$10M
    Odhadované príjmy
    Sídlo

    Získajte overené platy do vašej schránky

    Prihláste sa na odber overených ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

    Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

    Odporúčané pozície

      Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Castalia

    Súvisiace spoločnosti

    • Spotify
    • Facebook
    • SoFi
    • Lyft
    • Stripe
    • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

    Ďalšie zdroje