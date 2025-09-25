Adresár spoločností
CarGurus
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažér softvérového inžinierstva

  • Všetky platy Manažér softvérového inžinierstva

CarGurus Manažér softvérového inžinierstva Platy

Mediánový Manažér softvérového inžinierstva kompenzačný balík in United States v CarGurus dosahuje $355K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CarGurus. Posledná aktualizácia: 9/25/2025

Mediánový balík
company icon
CarGurus
Senior Software Engineering Manager
Cambridge, MA
Celkom za rok
$355K
Úroveň
M3
Základný plat
$205K
Stock (/yr)
$120K
Bonus
$30K
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
15 Roky
Aké sú kariérne úrovne v CarGurus?

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti CarGurus podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Manažér softvérového inžinierstva ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v CarGurus in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $500,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CarGurus pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in United States je $361,500.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre CarGurus

Súvisiace spoločnosti

  • Zillow
  • eBay
  • SoFi
  • Etsy
  • Pandora
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje