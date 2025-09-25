Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v CarGurus sa pohybuje od $154K za year pre Software Engineer do $272K za year pre Principal Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $244K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CarGurus. Posledná aktualizácia: 9/25/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$154K
$130K
$13.3K
$10.8K
Senior Software Engineer
$230K
$173K
$38.5K
$18.1K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti CarGurus podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)