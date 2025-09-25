Adresár spoločností
CarGurus
CarGurus Ľudské zdroje Platy

Priemerné Ľudské zdroje celkové odmeňovanie in United States v CarGurus sa pohybuje od $127K do $181K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CarGurus. Posledná aktualizácia: 9/25/2025

Priemerná celková odmena

$144K - $171K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$127K$144K$171K$181K
Bežný rozsah
Možný rozsah

$160K

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti CarGurus podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Ľudské zdroje v CarGurus in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $180,550. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CarGurus pre pozíciu Ľudské zdroje in United States je $127,170.

