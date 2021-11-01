Adresár Spoločností
Caption Health
Caption Health Platy

Platový rozsah Caption Health sa pohybuje od $129,848 v celkovej kompenzácii ročne pre Obchodný analytik na spodnom konci do $186,563 pre Produktový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Caption Health. Naposledy aktualizované: 8/13/2025

$160K

Obchodný analytik
$130K
Produktový manažér
$187K
Softvérový inžinier
$164K

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Caption Health je Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $186,563. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Caption Health je $164,175.

