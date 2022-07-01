Adresár Spoločností
Capital Rx
Capital Rx Platy

Platový rozsah Capital Rx sa pohybuje od $122,640 v celkovej kompenzácii ročne pre Produktový dizajnér na spodnom konci do $150,000 pre Softvérový inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Capital Rx. Naposledy aktualizované: 8/13/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $150K

Full-stack softvérový inžinier

Dátový vedec
$131K
Produktový dizajnér
$123K

Produktový manažér
$136K
Predaj
$146K
FAQ

Kõrgeima palgaga roll Capital Rx on Softvérový inžinier aastase kogukompensatsiooniga $150,000. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Capital Rx mediaan aastane kogukompensatsioon on $135,675.

