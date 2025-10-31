Adresár spoločností
Capital One
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Marketing

  • Všetky platy Marketing

Capital One Marketing Platy

Mediánový Marketing kompenzačný balík in Canada v Capital One dosahuje CA$107K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Capital One. Posledná aktualizácia: 10/31/2025

Mediánový balík
company icon
Capital One
Marketing
Toronto, ON, Canada
Celkom za rok
CA$107K
Úroveň
Senior Associate
Základný plat
CA$98.4K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$9K
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Capital One?
Block logo
+CA$80.6K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Capital One podliehajú Options 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Marketing ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Marketing v Capital One in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$108,119. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Capital One pre pozíciu Marketing in Canada je CA$100,881.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Capital One

Súvisiace spoločnosti

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje