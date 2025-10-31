Dátový vedec odmeňovanie in United States v Capital One sa pohybuje od $136K za year pre Associate Data Scientist do $198K za year pre Lead Data Scientist. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $172K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Capital One. Posledná aktualizácia: 10/31/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Data Scientist
$136K
$136K
$0
$0
Data Scientist
$149K
$145K
$0
$3.5K
Senior Data Scientist
$175K
$166K
$0
$8.1K
Master Data Scientist
$211K
$192K
$6.9K
$12.4K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
V spoločnosti Capital One podliehajú Options 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)
Zahrnuté pozíciePridať novú pozíciu