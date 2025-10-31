Adresár spoločností
Capital One
  • Platy
  • Dátový analytik

  • Všetky platy Dátový analytik

Capital One Dátový analytik Platy

Mediánový Dátový analytik kompenzačný balík in United States v Capital One dosahuje $120K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Capital One. Posledná aktualizácia: 10/31/2025

Mediánový balík
company icon
Capital One
Data Analyst
Vienna, VA
Celkom za rok
$120K
Úroveň
Senior
Základný plat
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
1 Rok
Aké sú kariérne úrovne v Capital One?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Capital One podliehajú Options 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový analytik v Capital One in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $139,900. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Capital One pre pozíciu Dátový analytik in United States je $120,000.

