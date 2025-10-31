Adresár spoločností
Capital One
Capital One Administratívny asistent Platy

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Capital One. Posledná aktualizácia: 10/31/2025

Priemerná celková odmena

CA$82.6K - CA$97.8K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
CA$72.7KCA$82.6KCA$97.8KCA$103K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Capital One podliehajú Options 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Administratívny asistent v Capital One in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$103,188. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Capital One pre pozíciu Administratívny asistent in Canada je CA$72,680.

