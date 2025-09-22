Adresár spoločností
Canoo
Canoo Produktový manažér Platy

Priemerné Produktový manažér celkové odmeňovanie in United States v Canoo sa pohybuje od $139K do $202K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Canoo. Posledná aktualizácia: 9/22/2025

Priemerná celková odmena

$158K - $184K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$139K$158K$184K$202K
Bežný rozsah
Možný rozsah

$160K

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Canoo podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Canoo in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $202,300. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Canoo pre pozíciu Produktový manažér in United States je $139,400.

